Gewinnen und gleichzeitig Gutes tun – das war im Herbst 2021 das Motto für den Adventskalender des Höchstadter Rotary-Gemeindienstes.

Der Hauptpreis der Aktion geht nach Rohensaas. Frau Graf aus Rohensaas schenkt ihren beiden Töchtern seit Jahren einen Adventskalender des Rotary Clubs Höchstadt in der Vorweihnachtszeit. Dieses Mal hatte ihre Tochter Julia Glück. Sie bekam ein E-Bike im Wert von 2500 Euro, das der Rotary Club gestiftet hat. Clubpräsidentin Carola Schwank und Gemeindienstvorsitzender Hajo Laugwitz übergaben der Gewinnerin das Fahrrad. Julia Graf freute sich riesig, denn sie kann nun mit ihrem Kleinkind und dem Baby schöne Radtouren unternehmen.

Carola Schwank dankte allen heimischen Unternehmen und Sponsoren für die Sach- und Geldgeschenke für die Kalenderaktion. Kinder- und Jugendprojekte in der Region können damit unterstützt werden, was besonders in Corona-Zeiten ein besonderes Anliegen des Höchstadter Rotary Clubs ist. red