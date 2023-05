Die Kindertagesstätte St. Michael ist 50 Jahre alt. Am kommenden Samstag beginnt laut Pressemeldung der St.-Georgs-Pfarrei um 11 Uhr in der Parkanlage der Kita ein großes Jubiläumsfest. Schon seit Wochen bereiten sich die Kinder der Einrichtung an der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Höchstadt Ost auf die Feier vor. Unter dem Motto „Kinder, wie die Zeit vergeht. 50 Jahre St. Michael. Ein Grund zu feiern“ werden die Mitglieder der fünf Gruppen, der beiden Hortbereiche und der schulischen Mittagsbetreuung in Etzelskirchen ein kurzweiliges Spiel aufführen.

Ehemaliges Personal auch dabei

Team und Elternbeirat von St. Michael hoffen, viele Ehemalige zu begrüßen. Die Urgesteine der Einrichtung, Schwester Perpetua Koidl, die vor 50 Jahren die Leitung übernahm, wird genauso erwartet wie die in früheren Jahren in der Kita tätigen Auerbacher Schwestern Marietta und Ilse. Auch Maria Geyer, die fast 50 Jahre ununterbrochen als Kinderpflegerin in St. Michael arbeitete, nimmt an der Feier teil.

Bis 16 Uhr wollen die Verantwortlichen ein abwechslungsreiches Kinderprogramm bieten. red