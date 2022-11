Am frühen Samstagnachmittag hat ein Ladendetektiv in einem Drogeriemarkt in der Erlanger Innenstadt beobachtet, wie zwei Männer im Alter von 36 und 32 Jahren jeweils hochwertige Parfüms an sich nahmen und innerhalb des Marktes das Stockwerk wechselten. Nachdem die Männer den Laden ohne Ware wieder verlassen wollten, wurden sie angesprochen. Der 32-Jährige ergriff die Flucht, konnte aber von der Polizei aufgegriffen werden. Der zweite Täter blieb vor Ort und wartete mit dem Ladendetektiv auf die Polizei . Die beiden Parfüms konnten am Fahrzeug der Männer gefunden und sichergestellt werden. Da einer der beiden Männer bereits erheblich vorbelastet war, keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte und zudem bei Tatausführung in seiner Hosentasche ein Teppichmesser hatte, stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag. Der zweite Täter wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Insgesamt fielen den Ladendetektiven innerhalb des Stadtgebietes Erlangen im Lauf des Samstags einige Ladendiebstähle auf, deren Entwendungsschäden in Summe im vierstelligen Euro-Bereich lagen.