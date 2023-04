Zu ihrem 150-jährigen Bestehen hat die Freiwillige Feuerwehr Hemhofen am Samstag eine große Feier mit zahlreichen Gästen und Vereinen veranstaltet.

Seit 2017 haben sich die beiden Feuerwehren Hemhofen und Zeckern sowohl kameradschaftlich als auch räumlich zusammengetan und bilden seither ein starkes Miteinander im neuen Feuerwehrhaus.

Da der Verein Freiwillige Feuerwehr Hemhofen in diesem Jahr sein Jubiläum feiert, gedachten die Feuerwehren und ihre Gäste zunächst am Denkmal im Friedhof der Einsätze der vergangenen 150 Jahre. Nach dem kirchlichen Segen zog man in Begleitung einiger Spielleute des Spielmannszuges durch den Ort in Richtung Feuerwehrhaus, wo die Gäste Brotzeit und Getränke in festlichem Rahmen erwartete. Musikalisch wurde der Zug durch die Zeckerner Musikanten begleitet.

Zahlreiche Gäste, viele Grußworte

Der abendliche Festkommers wurde durch Vorsitzenden Fred Bauerreis eröffnet, der sich im Namen des Vereins für die zahlreiche Teilnahme bedankte. Er begrüßte die Abordnungen der Vereine mit Einzug der Fahnen. Vertreter der Gemeinde, der Kreisbrandinspektion, Landrat Alexander Tritthart , Kreisrätin Ute Salzner, die Abgeordneten Stefan Müller , Martina Stamm-Fibich, Walter Nussel bis hin zu Innenminister Joachim Herrmann waren zu Gast.

Viele Grußworte gingen an die Freiwillige Feuerwehr Hemhofen , beginnend mit herzlichen Worten des Innenministers. Landrat Alexander Tritthart gratulierte dem Verein zum 150-jährigen Bestehen. Bürgermeister Ludwig Nagel zollte den Feuerwehrmänner und -frauen große Wertschätzung. Zusammen mit dem Gemeinderat unterstütze er die Feuerwehr, zumal erst kürzlich der Auftrag für ein neues Löschfahrzeug vergeben worden sei, das spätestens 2025 in Empfang genommen werden solle. Neben Kreisbrandrat Matthias Rocca sprachen auch Martina Stamm-Fibich und Walter Nussel Glückwünsche aus. Nussel erklärte auch mit Blick auf den Innenminister, dass sich dieser zu jeder Zeit um die Belange der Hilfs- und Rettungsorganisationen im Freistaat Bayern bemühe und einsetze.

Auch der Patenverein Feuerwehr Röttenbach gratulierte zu diesem Jubiläum und versprach für die Zukunft weiterhin guten Kontakt, Unterstützung und nachbarschaftliche Zusammenarbeit: eben so, wie es in der Vergangenheit gelebt und gepflegt worden sei. Als Dank und Anerkennung überreichte der Verein ein Geschenk.

Der Spielmannszug des Vereins soll wieder bestärkt und weiter ausgebaut werden: Einige junge Spielleute zeigten großes Engagement, so sei der Verein zuversichtlich, dass es bald wieder viele Musiker für einen Spielmannszug gebe.

Für die Bürgerinnen und Bürger würden die Feierlichkeiten beim Johannisfeuer fortgeführt, erklärte Vorstand Fred Bauerreis im Anschluss. Daher habe man sich bereits im Vorfeld darauf geeinigt, dass auf ein großes Festwochenende verzichtet werde.

Dann standen Ehrungen sowohl für aktive Feuerwehrdienstleistende als auch einige für langjährige Vereinsmitgliedschaften an. Die staatlichen Ehrungen übernahm Innenminister Joachim Herrmann mit Unterstützung des Landrats, der die Urkunden verlas.

Ehrenzeichen für die Uniform

Kreisbrandmeister Matthias Rocca und Kreisbrandinspektor Jürgen Schwab gratulierten den Geehrten, nachdem ihnen das Ehrenzeichen an die Uniform gesteckt worden war.

Für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst erhielten das Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande in Silber Michael Frank und Tanja Heilmann. Auf 40 Jahre aktive Dienstzeit kann Gerhard Matheiowetz zurückblicken, der das Ehrenzeichen in Gold erhielt.

Beachtliche 50 Jahre leisteten Siegfried Großkopf und Hans Seidel in der Freiwilligen Feuerwehr , was der Landrat als „selten, aber umso beeindruckender“ bezeichnete. „Voll Respekt“ gratulierte er allen für ihr treues Engagement.

Die Vereinsehrungen übernahm anschließend Vorstand Bauerreis und verlas die Urkunden für Ehrungen aus dem vergangenen als auch diesem Jahr.

25 Jahre Treue zum Verein hielten Klaus Griesbeck, Markus Haagen, Christian Haagen, Gerda Haagen, Andre Hasenberger, Christian Kießling, Christian Köhler, David Neubauer, Jasmin Thomas, Ingrid Richter, Andreas Sapper, Benedikt Schneider, Michael Bauerreis, Martin Dingfelder, Benjamin Düchert, Alexander Gold, Alexander Haagen, Michael Koch und Sebastian Otzelberger.

40 Jahre Vereinszugehörigkeit zählen Volker Bischoff, Herbert Darnauer, Werner Hofmockel, Bernhard Lang, Norbert Reck und Gerald Werthmann.

Ehrungen für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten Klaus Armbrust, Thomas Koch, Herwig Korzer, Erwin Lang, Hans Neubauer, Peter Batz, Bruno Düchert, Georg Haagen, Dieter Kießling, Heinz Metzner, Franz Müller, Andrew Neubauer, Gerhard Reck, Karlheinz Reck, Hans Sapper und Mario Seeberger.

Seit 60 Jahren gehört Georg Koch dem Verein an, Karl Bauerreis ist mit 70 Jahren Mitgliedschaft beachtlicher Spitzenreiter.

Nach all den Ehrungen und Worten auf dem Podium bedankte sich Fred Bauerreis bei allen Gästen, die es genossen, den weiteren Verlauf des Abends gemütlich ausklingen zu lassen. Die fränkische Brotzeit wie auch die Getränke stellte die Freiwillige Feuerwehr Hemhofen ihren Gästen kostenlos zur Verfügung. Sebastian Weber