Adelsdorf — Adelsdorfs Partnerschaften bleiben trotz Corona lebendig. Auch in Corona-Zeiten blühen die Partnerschaften Adelsdorfs mit Uggiate Trevano in Italien und mit Feldbach in Österreich.

Da es wieder keinen Weihnachtsmarkt gab, schickten die Adelsdorfer ein großes Paket mit allerlei weihnachtlichen Spezereien – gestiftet von Edeka Degen und der Firma Dr. C. Soldan – nach Uggiate Trevano. Dort war die Freude groß.

Paket aus Italien

Tage später kam in Adelsdorf ein italienisches Paket mit Panettone an, gedacht für die Freunde der Partnerschaft . Brüderlich geteilt wurden mit der Feuerwehr Adelsdorf , dem Roten Kreuz , den Adelsdorfer Musikanten und dem Seniotel Adelsdorf .

Die Idee, einen Partnerschaftsadventskalender zu gestalten und auf die Internetseite der Gemeinde zu stellen, kam von Vera Bretting und Sophia Eichhorn. Jeden Tag konnte man ein Türchen öffnen und es erschienen Bilder und schöne Erinnerungen aus den drei Partnergemeinden. Der Kalender stieß auf große Resonanz. „Ich bin stolz auf unsere lebendigen Partnerschaften und die vielen Aktiven in allen drei Gemeinden, denn erst durch deren Mitwirken wird eine Partnerschaft zum Leben erweckt“, so Bürgermeister Karsten Fischkal.