Die Mitglieder der Adelsdorfer Musikanten trafen sich zu ihrer Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen im Sportheim des SC Hertha Aisch.

Die Vorsitzende Heidi Völlner erklärte in ihrem Bericht, dass viele Aktivitäten wegen Corona nicht stattfinden konnten. Aktuell sind es 146 Mitglieder , 51 aktive und 95 fördernde Mitglieder . 2021 hatten die Musikanten elf Auftritte. „Viele schöne Veranstaltungen sind der Pandemie zum Opfer gefallen“, bedauerte Völlner.

Die Dirigentensituation mit Jürgen Gölz und Jürgen Schatz sei nach wie vor fantastisch. Leider gebe es die Jungmusikanten nicht mehr. Jürgen Schatz habe sich in herausragender Weise um die jungen Musiker gekümmert. „Es gibt einfach zu wenige Interessenten“, stellte Völlner fest.

Anfang 2022 fand man dank der Initiative von Georg Willert eine neue Bleibe für die Probenarbeit. Vorher probten die Musikanten in der Aischgrundhalle im Foyer. „Jetzt im neuen Proberaum, dem Saal des Sportheims SC Hertha Aisch, im grün-weißen Himmelreich, dürfen wir die meiste Zeit unser Schlagwerk stehen lassen. Das erleichtert uns die Proben sehr“, freute sich die Vorsitzende . Bei einem Benefizstandkonzert für die Ukraine kam eine stattliche Summe von 3000 Euro zustande. Dem nicht genug, legte Roland Völlner mit seiner Firma 2000 Euro oben drauf. Der Betrag von insgesamt 5000 Euro wurde auf das Konto von „ Adelsdorf hilft“ überwiesen. Die Homepage hat ein neues Gesicht. Stefan Keller und Linda Steger hatten sich hier sehr viel Mühe gemacht.

Bei den Neuwahlen kam es zu folgendem Ergebnis: Vorsitzende Heidi Völlner, Zweiter Vorsitzender Georg Willert (neu), Kassier Linda Steger, Schriftführerin Inken Meier, Jugendwart Johannes Ort. Monika Herzig war als stellvertretende Vorsitzende zurückgetreten. Seit 2003 bekleidete sie das Amt. Für all ihre vielfältigen Einsätze wurde ihr besonders gedankt.

Am 20. November wird ein Opernhausbesuch mit Führung mit den Musikfreunden aus Gebenbach stattfinden. Auch die Vorbereitung für die Teilnahme am Weihnachtsmarkt läuft auf Hochtouren. Im Plan ist das Sommerkonzert 2023 sowie die Teilnahme am Festumzug des SC Adelsdorf zum 100. am 11. Juni 2023.

Die beiden Dirigenten Jürgen Gölz und Jürgen Schatz berichteten über ihre Probenarbeit. Der Kassenbericht von Linda Steger war vollauf positiv. jb