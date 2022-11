Auch dieses Jahr ist eine Gruppe der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Höchstadt, darunter Pfarrerin Sibylle Stargalla, nach Mediasch aufgebrochen, um die Partnergemeinde in Siebenbürgen zu besuchen und die beim Konzert „Sing für Rumänien“ und über das Jahr gesammelten Spendengelder zu übergeben.

Seit 31 Jahren wird nun schon das Band der Freundschaft geknüpft. Über die Jahre hinweg sind Beziehungen entstanden, aus Fremden wurden Freunde.

Beim Besuch des Seniorenheims in Hetzeldorf, das seit vielen Jahren vom Arbeitskreis Rumänienhilfe der evangelischen Kirchengemeinde Höchstadt unterstützt wird, konnten Pflegeartikel , Strickwaren und andere Sachspenden übergeben werden. Die meist bettlägerigen Bewohner und Bewohnerinnen und einige wenige, die noch tatkräftig in der Landwirtschaft mitarbeiten, verbringen dort liebevoll umsorgt ihren Lebensabend.

Pflegekräfte zu finden, ist auch in Rumänien immer schwieriger; für viele ist es lukrativer, im Ausland in der Pflege zu arbeiten. Nach wie vor ist die Hilfe aus Höchstadt notwendig, unter anderem für die Finanzierung der Nachtwache.

Eine Inspektion der Einrichtung durch den Bezirk machte viele neue Anschaffungen und Instandsetzungen in den drei ehemaligen sächsischen Bauernhöfen erforderlich. Als Soforthilfe hierfür konnte ebenfalls eine Geldspende überreicht werden.

Fleißige freiwillige Helfer und Helferinnen beschafften Lebensmittel und verpackten sie in 280 Tüten. Diese wurden an Bedürftige verteilt, die einen Berechtigungsschein nachweisen konnten. Auch wenn es heute viele Discounter in Mediasch gibt, muss man sich die Waren dort erst mal leisten können. Die Armut ist nach wie vor groß. red