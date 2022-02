Nach einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person hat sich am Montagvormittag der Verursacher einfach von der Unfallstelle auf der A 3 entfernt. Der Fahrer eines blauen Sattelzuges war um 9.30 Uhr in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Er geriet im Baustellenbereich kurz nach der Rastanlage Aurach in die provisorische Mittelschutzplanke und schob diese in die Gegenfahrbahn. Das Auto eines in Gegenrichtung auf der linken Spur fahrenden 43-Jährigen wurde dadurch auf die rechte Spur gegen einen Transporter gedrückt. Dabei erlitt der Mann aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt (ERH) leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Der Fahrer des Sattelzuges, der laut Bericht der Verkehrspolizei Erlangen den Unfall bemerkt haben sollte, setzte seine Fahrt einfach fort. Der Sachschaden liegt bei circa 9000 Euro.