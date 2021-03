In einem gemeinsamen offenen Brief an Ministerpräsdenten Markus Söder ( CSU ) und den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) kritisieren unter anderem die Bundestagsabgeordnete Lisa Badum und der Landtagsabgeordnete Christian Zwanziger (beide Grüne), dass die regionalen Brauereigaststätten bei den November- und Dezemberhilfen des Bundes größtenteils leer ausgegangen sind. "Trotz kleinerer Klarstellungen hat sich bis heute am grundlegenden Problem nichts geändert. Auch die Überbrückungshilfe III, die seit dem 1. Januar 2021 greift, soll unserer Information nach nicht den großen Durchbruch bringen", heißt es.

Situation ist unverändert

Zwar habe es immer wieder Beteuerungen seitens der Mitglieder der Staatsregierung gegeben, die Situation habe sich aber nicht entscheidend verändert. Die Brauereigaststätten seine insbesondere für weite Teile Frankens typisch. "Wenn die CSU es trotz Regierungsbeteiligung im Bund nicht vermag, eine bundesweite Lösung herbeizuführen, dann stünde es der schwarz-orangen Staatsregierung frei, selbst eine Lösung für diese offensichtliche Lücke zu finden."

Und weiter: "Sofern es Ihnen nicht am politischen Willen fehlt, möchten wir Sie nachdrücklich auffordern, endlich aktiv zu werden und eine brauchbare Lösung für die Brauereigaststätten vorzulegen." red