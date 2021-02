Aufgrund der bestehenden Ausgangsbeschränkungen kann der SPD- Neujahrsempfang in der traditionellen Weise mit Weißwurstessen und Musik nicht stattfinden. Daher möchte der SPD-Ortsverein Herzogenaurach alle Interessierten zum Online-Empfang am Sonntag, 21. Februar, von 11 bis 12 Uhr einladen. Darauf weist die Ortsvorsitzende Renate Schroff hin.

Als Gastrednerin wird SPD-Bundestagsabgeordnete Martina Stamm-Fibich ganz aktuell aus dem Bundestag und dem Gesundheitsausschuss berichten. Gerade im Hinblick auf die gegebene Situation in Deutschland und der Welt werde es sicherlich spannend, Aktuelles aus Berlin zu hören, verspricht Schroff. Bürgermeister German Hacker wird zudem die Entwicklungen in Herzogenaurach erläutern.

Zugang zur Veranstaltung gibt es unter https://konferenz.spd.de/orion/joinmeeting.do?MTID=017a81bf830b80b006d82dc4c4a14e1a. Interessierte, die per Telefon teilnehmen möchten, wählen die entsprechende Audio-Verbindung: +493025993993 (DE), +493025993994 (ENG/FR/ ES), Zugriffscode (Meeting-Nummer): 993433435. Bei Fragen steht der stellvertretende SPD-Ortsvereinsvorsitzenden David Komann per E-Mail an david.komann@spd-herzogenaurach.de oder telefonisch unter der Nummer 01520/ 2835212 zur Verfügung. red