In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte zwei hochwertige Pedelecs im Zentrum von Erlangen entwendet. In der Hartmannstraße wurde aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses ein elektro-betriebenes Damenrad gestohlen. Das Rad war mit einem Schloss gesichert. Ein vermuteter Zusammenhang besteht mit einem weiteren Diebstahl in der Gebbertstraße. Dort wurde ein abgesperrtes Damen-Pedelec von einem Fahrradständer entwendet. Da nur das Vorderrad mit dem Ständer gesichert war, wurde dieses kurzerhand von den Dieben abmontiert und zurückgelassen. Der Zeitwert der beiden E-Räder wird in Summe auf 5000 Euro geschätzt. Die Ermittler der Erlanger Polizei gehen davon aus, dass ein Kombi oder Sprinter für den Abtransport der Fahrräder zum Einsatz kam.