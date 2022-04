Schon die römischen Kaiser wussten, wie man das Volk bei Laune hält: mit Brot und Spielen. Bei der 18. Ausgabe der interaktiven Comedy-Livestreamshow „Sonst nu was?!“ schlüpfen die beiden Moderatoren Atze Bauer und Jörg Kaiser am Mittwoch, 27. April, um 20.30 Uhr nun gewissermaßen in die Rolle mittelfränkischer Comedy-Imperatoren.

Statt Brot und Spielen bieten sie ihrem virtuellen Publikum jedoch Bücher, musikalische Spiele und jede Menge Humor. In der Bücherstube Höchstadt (Am Vogelseck 1) präsentieren die beiden Künstler gemeinsam mit Inhaberin Elke Reitmayer einen außergewöhnlichen Abend rund um die faszinierende Welt der Bücher.

Oberfränkischer Asterix

Interviewgast der interaktiven Streamingshow ist der Kulmbacher Komiker , Musikkabarettist und Autor Stefan „Das Eich“ Eichner, der den Asterix-Band „ Asterix , der Gladiator“ ins Oberfränkische übersetzt hat. „Dunnerkeil“ lautet der Titel des 48-seitigen Mundart-Asterix-Comics, dessen Erstauflage innerhalb von einem Tag nach dem offiziellen Erscheinungstermin Mitte April ausverkauft war und aktuell nicht im Handel erhältlich ist. Rund ein bis zwei Monate beträgt momentan die Wartezeit bis zum Erscheinen der Zweitauflage.

Wer nicht ganz so lange warten möchte, der hat bei „Sonst nu was?!“ die Möglichkeit, ein signiertes Exemplar der Erstauflage zu gewinnen, das Stefan Eichner für die Show aufgehoben hat. Zudem wird Stefan Eichner Passagen aus dem oberfränkischen Asterix-Abenteuer vorlesen, skurrile und lustige Anekdoten rund um die Entstehungsgeschichte verraten und mit dem Publikum interagieren. So können die Zuschauer über den Livechat Fragen an „Das Eich“ stellen.

Musiker und Schulleiter

Musikalisch gestaltet wird die 18. „Sonst nu was“-Folge von Michael Ulbrich, der zwei selbst geschriebene Songs präsentieren wird. Einem größeren Publikum ist Michael Ulbrich, der als Rektor die Höchstadter Ritter-von-Spix-Schule leitet, bereits von seinen Auftritten mit den Bands „Jump 5“ und „Golden Hearings“ bekannt.

Die Zuschauer erwartet ein abwechslungsreicher Abend, durch den Atze Bauer und Jörg Kaiser mit jeder Menge „Comedy-Gschmarri“, Schabernack, spontanen Einfällen und Gesprächen führen. Zu sehen ist die 18. Ausgabe der Comedy-Livestreamshow „Sonst nu was?! Der interaktive Showladen“ von „Der Kaiser und der Bauer“ am Mittwoch, 27. April, ab 20.30 Uhr über die Facebookseite des Fränkischen Tags Herzogenaurach/Höchstadt unter www.facebook.com/ERHft sowie über die Internetseite www.sonstnuwas.de. Die Sendung ist nach der Ausstrahlung auch als Aufzeichnung abrufbar. red