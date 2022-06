50 Jahre ist es her, dass die Landkreise Höchstadt und Erlangen zum Landkreis Erlangen-Höchstadt zusammengewachsen sind. Dieses Jubiläum will die CSU im Landkreis nutzen, um in die Zukunft zu blicken: Im „ERH 2050+“ genannten Zukunftsprozess haben die Christsozialen einen Diskussionsprozess gestartet, um ihre Leitlinien für die Landkreispolitik der Zukunft aufzustellen.

In einer ersten Veranstaltung im Heroldsberger Bürgersaal konnten die Mitglieder ihre Sicht zu den Herausforderungen der Zukunft diskutieren. Dabei wurden nahezu alle Themen angesprochen: Bildung, Wirtschaft & Finanzen, die Verwaltung der Zukunft, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verkehr.

CSU-Kreisvorsitzender MdB Stefan Müller zeigte sich erfreut: „Nach der langen Corona-Auszeit starten wir mit vollem Elan in eine große inhaltliche Debatte.“

Geleitet wird der Prozess vom stellvertretenden CSU-Kreisvorsitzenden Konrad Körner. Ihm ist es wichtig, in den über 15 Workshops, die auf die Auftaktveranstaltung folgen, auch die Bürger mit einzubeziehen. „Alle unsere über 1500 Mitglieder im Landkreis sind eingeladen sich jederzeit einzubringen“ – und zwar per E-Mail an zukunft@csu-erh.de. red