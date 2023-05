Im Rahmen eines Festaktes konnte der Stellvertretende Kreisbrandrat Stefan Brunner einige Mitglieder von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk aus allen Teilen des Landkreises in Möhrendorf begrüßen. Landrat Alexander Tritthart ließ es sich nicht nehmen, die Ehrungen persönlich durchzuführen, um Anerkennung und Respekt des ganzen Landkreises für die Tätigkeit aller Einsatzkräfte zu betonen.

Besonderes Engagement

Politik und Verwaltung wissen um den Wert eines funktionierenden Gefahrenabwehrsystems und tun ihr Möglichstes, dieses zeitgemäß weiterzuentwickeln. Aktuelle Beschaffungen wie das Einsatzboot, der neue Einsatzleitwagen des Landkreises – beides in Baiersdorf stationiert – und das Wechselladersystem mit mehreren für spezielle Einsätze vorgesehenen Abrollbehältern, zeugen davon. Alle Technik ist jedoch ohne engagierte und gut ausgebildete Einsatzkräfte wertlos, weshalb es auch ein besonderes Anliegen ist, dieses Engagement zu würdigen.

Die Geehrten haben sich in ihren Feuerwehren und auf Landkreisebene in ihrer bisherigen Laufbahn durch besonderes Engagement hervorgetan. Die Laudationen, gehalten durch den Landrat, zeugten von der Vielfalt des ehrenamtlichen Einsatzes der Kameradinnen und Kameraden. So waren die Gründung und Etablierung einer Kinderfeuerwehr, langjährige Dienste als Gerätewart oder Ausbilder, Führungskräfte und Kommandanten in den Vitas zu finden. Auch zeichneten immer wiederkehrende größere Einsätze das Geschehen im Landkreis der letzten Jahrzehnte nach. Einzelne besondere Anekdoten wie die kurzfristige Requirierung von Nachbars Traktor für den Katastropheneinsatz nach dem Starkregen 2007 ergänzten den Ehrungsreigen zu einem kurzweiligen Vortrag.

Die Anzahl weiblicher Geehrter steigt, was Landrat Tritthart als besonders erfreulichen Beweis für den Wandel auch in der Gefahrenabwehr feststellte. Stellvertretend für das Engagement aller Einsatzkräfte sei Gerhard Lorz zitiert: „Im nächsten Leben werde ich wieder Feuerwehrmann .“

Zahlreiche Ehrungen

Eine Besonderheit folgte im Anschluss, als Landrat Tritthart im Auftrag des Innenministers von Sachsen den Einsatzkräften der Flughelfergruppe aus Herzogenaurach eine Dankesauszeichnung überreichte. Markus Adler, Moritz Diekmann , Fabio Negri, Franz Grumann, Werner Seibert und Hans Gebhardt waren im August 2022 im Einsatz gegen die ausufernden Waldbrände in der sächsischen Schweiz. Nach Abschluss der Ehrungen wurde ein Abendessen serviert und in kameradschaftlichen Gesprächen die organisationsübergreifenden Verbindungen im Landkreis gepflegt.

Die Träger der Landkreisauszeichnung sind: Moritz Diekmann , Matthias Doman, Manfred Gebhardt, Sabrina Gumbrecht, Thomas Heisler, Werner Kaiser , Michael Kunz, Erich Löhnert, Gerhard Lorz, Stefan Lotter, Monika Meister, Willi Seeberger, Stefanie Stein, Sebastian Weber, Fabian Wedler, Jürgen Wellein, Benjamin Woiton und Matthias Wolff.

Sebastian Weber