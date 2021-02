Wie der Polizei am Wochenende angezeigt wurde, haben bislang Unbekannte in der Zeit von Mittwoch bis Freitag in der Erlanger Fleischmannstraße ein hochwertiges Pedelec gestohlen. Das Elektrofahrrad wurde von den Eigentümern in einer Gartenhütte verwahrt und war versperrt. Es ist nicht auszuschließen, dass das Rad einfach weggetragen oder in einem Fahrzeug verladen wurde. Das Fahrrad der Marke Cube vom Typ Kathmandu in schwarz/rot hat einen Gesamtwert von rund 3500 Euro. Die Erlanger Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls. Verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die örtliche Polizeiinspektion unter Telefon 09131/760-114 entgegen.