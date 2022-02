Trotz der Corona-Pandemie wurden in Weisendorf auch 2021 Prüfungen für das Deutsche Sportabzeichen abgehalten.

Insgesamt wurden 38 Sportabzeichen erfolgreich abgelegt, davon 21 in Gold und zehn in Silber, die übrigen in Bronze. Besonders erfreulich war nach den Angaben der TSG Weisendorf , dass 23 Kinder und Jugendliche mit dem Sportabzeichen ausgezeichnet werden konnten. Das lässt laut Vereinsangaben hoffen, dass auch in Zukunft für Nachwuchs beim „Orden des Breitensports“ gesorgt ist. Kinder können das Sportabzeichen ab einem Alter von sechs Jahren erwerben. Es gilt das Alter am Ende des jeweiligen Jahres.

Ältester Absolvent war Gerhard Freunscht mit 80 Jahren. Trotz seiner starken Sehbehinderung hat er das Sportabzeichen zum 40. Mal abgelegt.

Das Deutsche Sportabzeichen ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und wird für sportliche Leistungen in den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination verliehen. Die Leistungsanforderungen in Disziplinen wie Sprint, Langlauf, Walken, Weitsprung, Ballwurf, Kugelstoßen oder Schwimmen sind nach Altersgruppen und Geschlecht differenziert.

Wegen der Corona-Pandemie konnten, wie auch im Vorjahr, die Auszeichnungen nicht im Rathaus übergeben werden, sondern wurden per Wurfsendung zugestellt. Bürgermeister Karl-Heinz Hertlein schrieb dafür ein Grußwort an die Teilnehmer und bereicherte die Auszeichnung für die Kinder und Jugendlichen mit einem Gutschein für das Altantis-Bad.

Der Verein dankte der Gemeinde und der Schule, die der TSG wie immer das Gelände zur Verfügung stellten, und den Schwimmbädern der Region, die bei den Schwimmprüfungen unterstützten.

Die erfolgreichen Sportler

Allen Absolventen gratuliert das Prüfungsteam mit Gottfried Probst, Steffi Meinel und Jürgen Kähler, das von Claudia Kunz, Melanie Reuling und Josef Segschneider unterstützt wurde.

Das Sportabzeichen bei den Erwachsenen erhielten in Gold: Leon Bender, Giovanni De Luca, Alexander Draheim, Jürgen Kähler, Claudia Kunz, Ludwig Metzger, Frank Münch, Melanie Reuling, Katja Schall, Dieter Schiefer, Hans Schüll und Sabine Snazel. In Silber: Uschi Strässer,

Thomas Zink sowie Gerhard Freunscht.

Folgende Kinder und Jugendliche haben das Sportabzeichen bekommen, in Gold: Carl Draheim, Leonhard Perthold, Severin Perthold, Karly Schall, Bennett Schuhmann, Ella Schuhmann, Marlon Schultheis, Caitlin Snazel und Louis Snazel. In Silber: Mona Bauer, Marie Draheim, Leon Hensel, Leonie Jordan, Hannah Marpert, Valentine Morina und Oskar Stemmler. In Bronze: Emma Bauer, Annamia Lauschmann, Matilda Mertens, Isabell Nedel, Hellena Rascher sowie Shawn Reile und Jannik Süß. red