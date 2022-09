Als Teil der Aischgründer Teich-Kultur-Wochen finden im September und Oktober an verschiedenen Punkten im Aischgrund einzelne Veranstaltungen rund um den Karpfen, die Fisch- und Teichwirtschaft sowie die hierdurch stark geprägte Kulturlandschaft statt. Wie aus einer Pressemitteilung der Veranstalter hervorgeht, stehen an diesem Wochenende wieder einige Veranstaltungen an: Am Samstag zwischen 10 und 17 Uhr findet eine geführte Radtour über die Südroute der Teich-KulturRunde statt. Start ist in Höchstadt am Parkplatz Aischwiese. Die Tour führt durch die idyllische Weiherlandschaft im Teichkulturpark im Aischgrund. Stationen sind der sagenumwobene Lauberberg mit der Antoniuskapelle und dem Grab der Seherin Sibylla Weis sowie das ehemalige Rittergut Gottesgab, das wie eine Insel inmitten der Karpfenweiher liegt.

Aus dem Leben eines Teichwirts

In Poppenwind erwartet die Teilnehmer Teichwirt Leonhard Thomann. Er berichtet über das Leben des Teichwirts früher und heute und führt teichwirtschaftliche Geräte vor. In Neuhaus ist eine Einkehr geplant.

Danach führt die Tour nach Adelsdorf und es gibt eine Führung durch das Schloss der Freiherren von Bibra. Die Rückfahrt erfolgt über Nainsdorf und Medbach zurück zum Ausgangspunkt. Die Strecke beträgt etwa 35 Kilometer. Die Route ist bis auf den Anstieg zum Lauberberg überwiegend eben.

Kostenlose Teilnahme

Die Teilnehmer radeln auf eigene Verantwortung, das Tragen eines Fahrradhelms wird empfohlen. Die Teilnahme ist kostenlos, die Kosten für die Einkehr sind von den Teilnehmern selbst zu zahlen. Telefonische Anmeldung sind unter der Rufnummer 0151/26211382 bei Christiane Kolbet möglich.

Am kommenden Sonntag um 10 Uhr können Kinder bis 9 Jahre am Dechsendorfer Weiher am Schnupperangeln teilnehmen. Die Ausrüstung wird gestellt, die fachliche Betreuung kommt vom Fischexperten der Stadt Erlangen Christian Lenk. Mit dabei: Der bekannte Angler Mark Dörner. Adresse: Campingstr. 80, in Erlangen. Die Teilnahme ist kostenlos. Weil die Teilnehmerzahl auf 20 begrenzt ist, sind Anmeldungen notwendig. Sie sind bei Christian Lenk unter der Telefonnummer 0178/4509085 oder per E-Mail an LenkChristian181@gmail.com möglich.

Auch am Sonntag von 14 bis 16.30 Uhr findet eine Familienwanderung rund um den Lauberberg bei Höchstadt statt.

Start ist an der Antoniuskapelle 1, im Höchstadter Ortsteil Sterpersdorf. Nach der Besichtigung der Antoniuskapelle und des Grabes der Seherin Sibylla Weis, geht es zu den Karpfenweihern bei Gottesgab. Die Teilnehmer erfahren alles über den original Aischgründer Spiegelkarpfen. Nach einem kurzen Stopp beim Biohof Prechtel mit Kaffeepause geht es über Weidendorf zurück auf den Lauberberg. Die Strecke beträgt 6,5 Kilometer. Feste Schuhe sind anzuziehen. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen unter 0151/26211382 bei Christiane Kolbet möglich.

Wanderung durch die Weiher

Auch am Sonntag, jedoch von 15 bis 17 Uhr können Interessnten an einer Wanderung durch das Weihergebiet bei Krausenbechhofen teilnehmen. Die Teilnehmer starten am Wegkreuz vor Krausenbechhofen, in Gremsdorf – Krausenbechhofen. Die Teilnahme ist kostenlos. Telefonische Anmeldungen sind unter der Rufnummer 09193/8137 beziehungsweise 0160/91203415 bei Leonhard Thomann möglich.Weitere Termine der Teich-Kultur-Wochen sind im Internet zu finden: karpfenland-aischgrund.eu/teichkulturwochen. red