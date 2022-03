Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt hat am gestrigen Freitag den Wachenrother Bürgermeister Friedrich Gleitsmann ( CSU ) darüber informiert, dass Flüchtlinge in Wachenroth untergebracht werden. Wie die Gemeinde mitteilt, werden circa 50 ukrainische Kriegsflüchtlinge am Mittwoch, 16. März, eintreffen. Die Unterbringung erfolgt, wie bereits 2015, im Gasthof Linsner in Wachenroth . Es sei mit einer Höchstbelegung von 100 Flüchtlingen zu rechnen. red