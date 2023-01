Am vorletzten Tag des alten Jahres, kurz vor Mitternacht, wurde die Polizei- Dienststelle Höchstadt über einen Verkehrsunfall in der Innenstadt informiert. Laut der Mitteilung versuchte ein Autofahrer – wie sich später herausstellte, war es ein albanischer Staatsangehöriger – an der Örtlichkeit zu wenden und touchierte hierbei einen geparkten Wagen, teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit. Die Ursache war schnell gefunden, heißt es weiter: Der 23-Jährige hatte dem Alkohol zugesprochen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der albanische Führerschein wurde zur Eintragung eines so genannten Sperrvermerkes sichergestellt. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges stellten die Beamten weiterhin stark abgefahrene Reifen an der Vorderachse fest, weswegen auch das Fahrzeug sichergestellt wurde.

Dem Fahrer droht nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten. pol