Barbara Ertl , Heide Garbs-Indefrey, Susanne Merklein und Susanne Richter sind das Musik-Ensemble „Tanto Quanto“. Sie laden ein zum Konzert am kommenden Sonntag um 17 Uhr in der Christuskirche in Höchstadt.

„Tanto Quanto“ bedeutet „sowohl als auch“, und dieser Name ist Programm. Das Ensemble, das seit 2002 musikalisch und freundschaftlich verbunden ist und seinen Wirkungskreis im Raum Nürnberg hat, setzt auf musikalische Vielfalt: Altes und Neues, Unterhaltsames und Sperriges, Sakrales und Weltliches, Lustiges und Melancholisches … Je bunter, desto besser. Mit einem Instrumentarium, das vom Garklein-Flötlein bis zur Kontrabassflöte reicht und bisweilen mit Gambe und Gesang ergänzt wird, begeben sich die vier Musikerinnen auf die Suche nach immer neuen Klangkombinationen und stilistischen Spielarten.

Das Publikum wird dabei mit kurzweiliger Moderation auf die musikalischen Ausflüge mitgenommen und durchs Programm geführt. Das Konzert beginnt am Sonntag um 17 Uhr. Es findet statt in der Christuskirche Höchstadt, Martinetstr. 15. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. red