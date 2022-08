Am Spätnachmittag des Marienfeiertags hatten der Laufer Keller und die Adelsdorfer Musikanten zum zweiten Mal zu Brotzeit mit Musik eingeladen. Viele hungrige Freunde der Blasmusik waren der Einladung gefolgt. Alle Biertischgarnituren waren belegt – mehr als 500 Gäste waren mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder gar zu Fuß gekommen. Bei der Essens- und Getränkeausgabe standen sie geduldig in der Schlange. Bei angenehmen Temperaturen und etwas Wind lauschten sie der herrlichen Blasmusik, tranken und aßen.

Am Pult stand Jürgen Gölz und Melodien von Udo Jürgens (Merci, Chérie, Griechischer Wein), aber auch andere bekannte Lieder, wie „The Sound of Silence“, „Mrs Robinson“, „Bridge over Troubled Water“ und mehr wechselten sich mit peppiger Volksmusik ab. „Die spielen fei gut!“, schwärmte ein Gast aus Unterleinleiter. Aber auch aus den umliegenden Gemeinden waren viele Fans der Musikanten gekommen. „Das Wetter passt, die Musik natürlich auch und die Hausmacher Brotzeitplatten schmecken hervorragend“, fasste ein weiterer Gast zusammen.