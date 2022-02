Die Feuerwehr war rasch vor Ort, nachdem die Integrierte Leitstelle am Donnerstag um 12.29 Uhr die Kräfte aus Adelsdorf , Aisch, Neuhaus und Hemhofen-Zeckern alarmiert hatte. Aus bislang ungeklärter Ursache war es zum Brandausbruch in der an einer Garage angebauten Gartenlaube eines privaten Anwesens in Adelsdorf gekommen, teilte die Kreisbrandinspektion Erlangen-Höchstadt mit. Dort gelagert war übliches Material, auch Brennholz.

Durch den starken Wind an diesem Tag drohten die Flammen auf die unmittelbar angrenzende Garage überzugreifen. In der Garage waren Gasflaschen untergebracht, hieß es laut Mitteilung der Besitzer. Deren eigene Löschversuche schlugen fehl. Wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung wurden die beiden Eigentümer vom Rettungsdienst untersucht.

Die Feuerwehr setzte umgehend das erste Strahlrohr zur Brandbekämpfung ein. Unter schwerem Atemschutz wurde der Brand mit zwei Trupps à zwei Mann rasch unter Kontrolle gebracht und abgelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf die Garage wurde weitestgehend verhindert. Überdacht war das Gebälk mit Asbestplatten, die bei einer Freisetzung der Materialfasern gesundheitsgefährdend sein können. Davon ging jedoch keine weitere Gefahr aus. Das Dach blieb so weit unbeschädigt. Nach der Kontrolle mittels Wärmebildkamera auf weitere Glutnester wurde der Einsatz beendet.

Die Feuerwehr war mit knapp 30 Kräften circa eine Stunde im Einsatz. Führungskräfte der Kreisbrandinspektion waren ebenfalls an der Einsatzstelle. Die Polizei-Inspektion Höchstadt/Aisch ermittelt die genaue Ursache des Feuers. red