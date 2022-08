Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, 26. August, gegen 17.20 Uhr auf der A 3 im Bereich von Höchstadt. Ein 30-Jähriger aus Oberbayern fuhr mit seinem Motorrad in Fahrtrichtung Würzburg und überholte kurz vor dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Ost und Pommersfelden bei Starkregen einen Pkw verbotswidrig über den rechten Fahrstreifen.

Im weiteren Verlauf kam es aufgrund seiner den Wetterverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit zu Aquaplaning, in dessen Folge der Motorradfahrer ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer auf die Fahrbahn stürzte und dort ausrollte. Der Fahrer wurde dabei glücklicherweise durch kein anderes Fahrzeug erfasst. Dennoch wurde er durch den Sturz schwer verletzt, da er mehrere offene Frakturen an beiden Beinen erlitt. Er wurde durch den verständigten Rettungsdienst und einen Notarzt erstversorgt und schließlich zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht.

Zehn Kilometer Stau

Am Motorrad der Marke BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren Höchstadt und Gremsdorf waren zur Absicherung der Unfallstelle und zur Unterstützung der Verkehrsregelung ebenfalls mit vor Ort. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens am Freitagnachmittag und der Baustelle zum dreispurigen Ausbau der A 3, die erst kurz vor der Unfallstelle endete, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen mit einem Rückstau von zeitweise über zehn Kilometern. pol