Das vergangene Wochenende und den Feiertag haben die Musiker und Ehemaligen der Stadtjugendkapelle Herzogenaurach für ihren Jahresausflug in die österreichische Partnerstadt Wolfsberg genutzt. Am gleichen Wochenende war auch der Heimatverein zu Gast in Wolfsberg. Somit waren alles in allem über achtzig Herzogenauracher vor Ort. Zusammen mit dem Heimatverein Herzogenaurach wurden die Ehemaligen von der Stadt Wolfsberg am Abend zu einem gemütlichen Abend in den Friesacher Hof in Prebl eingeladen.

Der Ausflug in die Partnerstadt kam nicht von ungefähr, so wurde in Wolfsberg am Wochenende der „Wolfsberger Herbst“ mit dem Erntedankfest gefeiert und am Samstag hieß es wieder „Bühne frei“ für das traditionelle Kesselgulasch-Wettkochen. Das ist alljährlich ein besonderes Geschmackserlebnis am Weiherplatz der Stadt.

Auch heuer wieder erfreute sich die Traditionsveranstaltung starken Zulaufs: 20 Vereine, Unternehmen, Lokale und andere private Gruppen hatten sich schon in aller Frühe am Weiher eingefunden, um Feuer unter den Kesseln zu schüren.

Ausflug an den Wörthersee

Die Organisatorin und Musikerin Erika Scherzer hatte aber auch einen Ausflug eingeplant: Es ging nach Velden am Wörthersee mit einer Schifffahrt nach Reifnitz. Außerdem ging es nach Keutschach zum Pyramidenkogel. Der Aussichtsturm auf dem Berg bietet einen herrlichen Blick über den gesamten Wörthersee. Mit der höchsten geschlossenen Rutsche Europas rutschten die meisten Musiker wieder ins Tal, um den Abend in der Pizzeria Raffaele in Sankt Stefan ausklingen zu lassen. Am Feiertag ging es mit vielen Erinnerungen und Eindrücken wieder zurück an die Aurach.

Richard Sänger