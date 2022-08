Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der A 3 in Fahrtrichtung Würzburg sind zwei Personen leicht verletzt worden. Um 17.10 Uhr wechselte der Fahrer eines Lastwagens auf Höhe des Parkplatzes „Weißer Graben“ von der rechten auf die mittlere Spur, um zu überholen. Dabei übersah er ein Auto und touchierte es mit seinem Anhänger. Der Hyundai wurde in die Mittelschutzplanke geschleudert, prallte dort ab und kollidierte erneut mit dem Hänger und einem weiteren Sattelzug. Die beiden Autoinsassen kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Ihr Fahrzeug musste als Totalschaden abgeschleppt werden. Die Fahrer der Lastkraftwagen blieben unverletzt, auch die Schäden an ihren Fahrzeugen waren minimal. Nachdem sich die Trümmer über alle drei Fahrspuren verteilt hatten, war zunächst eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Würzburg notwendig, bevor zumindest die linke Fahrspur wieder freigegeben werden konnte. Folge war ein Stau von bis zu sechs Kilometern Länge, wie die Verkehrspolizei Erlangen mitteilte. pol