Am späten Sonntagabend kontrollierten Beamte der Polizei Höchstadt eine 22-jährige Frau in ihrem Pkw. Bei der Überprüfung ihrer Fahrtauglichkeit stellten die Beamten Anzeichen für einen Drogenkonsum bei der Frau fest. Ein Drogenvortest war positiv auf gleich mehrere Substanzen. Bei der Kontrolle fanden sich zudem geringe Mengen Marihuana. Die Fahrzeugführerin musste in der Folge im Klinikum Höchstadt eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Weiterfahrt wurde ihr für die nächsten 24 Stunden untersagt. Die Fahrzeugführerin erwarten nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Bußgeldverfahren mit einem einmonatigen Fahrverbot.