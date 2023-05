„Die Feuerwehren sollen gut ausgestattet sein“, sagt Lonnerstadts Bürgermeisterin Regina Bruckmann. Das gelte sowohl für die technische Ausrüstung, als auch für die Schutzkleidung der Feuerwehrtruppen. In der jüngsten Sitzung sei es für das Ratsgremium daher keine Frage gewesen: Die von der Feuerwehrführung eingereichte Beschaffungsliste über Ausrüstungsgegenstände ist vom Gemeinderatsgremium genehmigt worden.

Etwas über 18.000 Euro weist die Bedarfsliste aus. Unter anderem sind ein Hochhubwagen und eine Rückfahrkamera enthalten. Mit den Anschaffungen werden alle drei Wehren der Gemeinde – Lonnerstadt , Fetzelhofen und die Löschgruppe Mailach – auf den aktuellen Ausrüstungsstand gebracht. Da es in Mailach derzeit keine eigene Führung gibt, steht die dortige Löschgruppe unter der Ägide der Lonnerstadter Wehr.

„Derzeit läuft es sehr gut in der Feuerwehr “, freut sich die Bürgermeisterin . In Lonnerstadt hätten in den vergangenen zwei Jahren 13 Feuerwehrler die Truppmannausbildung mit Erfolg absolviert. Obwohl einige von ihnen sogar neu zur Feuerwehr gekommen sind.

Neues Fahrzeug soll bald folgen

Nicht zuletzt wolle das Ratsgremium durch die Zustimmung zu den Anschaffungen seine Wertschätzung für die ehrenamtliche Arbeit der Wehren zeigen. Derzeit sei die Gemeinde dabei, ein HLF 10 (Hilfeleistungslöschfahrzeug) anzuschaffen. Das vorhandene Löschfahrzeug werde im Jahr 2028 vierzig Jahre alt. Die Ausschreibung, Lieferzeit und der Antrag auf Förderung für ein neues Fahrzeug nehme bis zu drei Jahren in Anspruch. In der Mai-Sitzung solle über das neue Fahrzeug diskutiert und – wenn möglich – auch beschlossen werden.

Aktuell laufe die Anschaffung eines MTW (Mannschaftstransportwagen) für die Feuerwehr Lonnerstadt . Die Löschgruppe Mailach sei im vergangenen Jahr mit einem gebrauchten MTW ausgestattet worden und sei damit sehr zufrieden, so Bruckmann.