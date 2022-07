Zu der am Mittwoch, 27. Juli, um 18.30 Uhr im katholischen Pfarrzentrum stattfindenden Gemeinderatssitzung der Gemeinde Adelsdorf ergeht Einladung an die Bevölkerung. Folgende Tagesordnungspunkte stehen zur Behandlung an: Halbjahresbericht Haushalt 2022, Antrag von Bündnis 90/Die Grünen zur Verankerung von umwelt- und klimapolitischen Zielen bei der Genehmigung von Neubauten, Aufhebung des Beschlusses vom 26. Juli 2017 zum Bau einer PV-Anlage für den Eigenverbrauch auf der Schule, Änderung der Unternehmenssatzung der Gemeindewerke Adelsdorf KU, Aufhebung der Hebesatzsatzung, Grundsatzbeschluss und Gebührensatzung zur Archivsatzung, Grundsatzbeschluss Sondernutzungssatzung sowie Erschließungsbeitragssatzung. red