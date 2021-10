Beim letzten Orgelabend des 33. Bad Kissinger Orgelzyklus am Sonntag, 24. Oktober, wird Stadtkantor Burkhard Ascherl an der Schuke-Orgel der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche Bad Kissingen Orgelhits aus vier Jahrhunderten spielen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Auf dem Programm des Konzerts, zu dem der Interpret auch eine kurze Einführung geben wird, stehen beliebte Orgelwerke unter anderem von Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude und Wolfgang Amadeus Mozart. Karten gibt es an der Abendkasse ab etwa 19 Uhr. Foto: Brigitte Ascherl