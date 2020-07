So mancher Passant in der Dalbergstraße bleibt stehen und liest das Plakat: eine Einladung zu einem "Feierlosen Fest". Gestaltet hat es der Hammelburger Grafiker und Künstler Konrad Albert.

Obwohl er den Plan nach eigener Aussage schon ganz lange hatte, passt das Plakat gerade jetzt bestens in die fest- und feierlose Zeit der Corona-Pandemie. Weinfeste, Pfarrfeste, Sommerfeste - alles abgesagt. Also findet das "feierlose Fest der Stille" nirgends statt, und es spielt auch keine Musikkapelle. Eine echte "saure Gurken-Zeit". Die Passanten, die das Plakat durchlesen, wissen denn auch nicht so recht, ob sie über die Idee schmunzeln oder über die Situation mit so vielen Absagen traurig sein sollen. Aber vielleicht ist ja auch in der Stille der Nicht-Feste etwas zu entdecken. hbo