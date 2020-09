Wie zu erwarten, sagt die Stadt Seßlach mit großem Bedauern den Adventsmarkt ab. Dies gab Bürgermeister Maximilian Neeb (FW) am Dienstag in der Stadtratssitzung bekannt. Die Hoffnung auf ein paar besinnliche Veranstaltungen in der Adventszeit ist aber noch nicht ganz aufgegeben. Der Arbeitskreis Tourismus soll im November unter Vorsitz von Drittem Bürgermeister Carsten Höllen (SPD) entscheiden, ob es zum Beispiel Standkonzerte mit heimischen Musikvereinen geben kann. Die dürften aber den Dorfweihnachten keine Konkurrenz machen, mahnten Marcus Weber (CSU) und Wolfgang Brasch (SPD). Für Carsten Höllein stellt sich auch die grundsätzliche Frage, ob die Stadt in Zeiten von Corona als Veranstalter auftreten solle - sie müsse dann auch die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln gewährleisten. sb