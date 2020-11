Am Montagvormittag zwischen 10 und 11.30 Uhr wurde in der Pödeldorfer Straße ein versperrt abgestelltes Herrenfahrrad der Marke Bombtrack, Farbe creme/beige, mit schwarzen Reifen, im Zeitwert von 1400 Euro gestohlen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Hauswand mit Graffiti beschmiert Sachschaden von etwa 500 Euro richtete ein Unbekannter an einer Hauswand in der Heiliggrabstraße an. Hier wurden irgendwann zwischen Sonntagnachmittag, 16 Uhr, und Montagvormittag, 10 Uhr, Graffiti mit einer rosa Farbe gesprüht. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Unbekannte suchen Trainerumkleide heim Zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr, und Sonntagvormittag, 10 Uhr, wurde im Stadtteil Bug die Glasscheibe einer Trainerumkleide auf einem Sportplatz eingeschlagen. Weiterhin versuchten der oder die Täter, die Tür aufzudrücken bzw. aufzutreten, was aber offensichtlich misslang. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Zwischen vergangenem Donnerstag, 12 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, wurde entweder in der Würzburger Straße auf einem Supermarkt-Parkplatz oder in der Buger Straße gegenüber vom Klinikum Bamberg ein grauer Mercedes am Fahrzeugheck angefahren. Vermutlich handelt es sich bei dem Unfallverursacher um ein blaues Fahrzeug, welches an dem Mercedes Sachschaden von etwa 500 Euro anrichtete. Frau will ohne Bezahlung abreisen In der Nacht von Freitag auf Samstag mietete sich eine 25-jährige Frau in einem Hotel in der Bamberger Innenstadt ein und reiste am Samstagmorgen ab, ohne die Hotelrechnung in Höhe von 95 Euro zu bezahlen. Die Frau muss sich wegen Einmietbetruges verantworten. Halter ensteht Schaden von 1000 Euro Am vergangenen Freitag zwischen 6.45 und 15 Uhr wurde auf einem Parkplatz am Oberen Stephansberg der hintere linke Kotflügel eines dort geparkten weißen Renault Twingo angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher richtete Sachschaden von etwa 1000 Euro an. pol