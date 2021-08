Wie bedeutend ist der Unterschied zwischen Stadt und Land wirklich? Um "Heimattümelei oder Weltbummelei?" ging es beim 2. Sofa-Gespräch, zu dem Wolfgang Martin vom Frankenwaldtheater Pfarrerin Sigrun Wagner und Wolfgang Krebs vom Schlosstheater Thurnau ins Alte Schulhaus eingeladen hatte.

Die Tatsache, dass Großstädte immer stärker wachsen, während das Land ausblutet, war Ausgangspunkt der Überlegungen. Warum das so ist, konnte niemand wirklich verstehen. Sowohl Sigrun Wagner als auch Wolfgang Krebs hatten sich in der Welt umgesehen, bevor sie sich auf dem Land niederließen, wo sie sich wohlfühlen. Krebs, in Frankfurt geboren und aufgewachsen, reiste nach dem Abitur von Kanada bis Mexiko und lebte einige Jahre in Mailand. Wagner, in Kulmbach aufgewachsen, reiste mit einem Studententicket für 1800 Mark ein Jahr lang einmal um die Welt, blieb später als Lehrerin längere Zeit im Ausland, bevor sie noch einmal - diesmal Theologie - studierte. Seit 2016 ist sie Pfarrerin mit Sitz in Rugendorf.

Wolfgang Martin provozierte mit der Standard-These, dass auf dem Land generell "nichts los" sei. "Mag sein, dass in der Stadt mehr geboten ist, aber am Wochenende sind wir raus aufs Land gefahren", konterte Krebs. Er fühle sich in seinem Lebensmittelpunkt Thurnau ausgesprochen wohl und keinesfalls am Ende der Welt. "Wir haben im Umkreis von 50 Kilometern ein Filmfestival in Hof, ein Opern-Festival in Bayreuth, Theater-Festspiele in Thurnau, Kronach, auf der Luisenburg und in Trebgast, ein Theater in Coburg, ein Orchester in Hof und in Bamberg!" Und selbst aus seiner Wahrnehmung als Schauspieler sieht er keine Unterschiede: "Das Publikum ist überall gleich".

Sigrun Wagner sah überhaupt keine Notwendigkeit, Stadt und Land gegeneinander auszuspielen. Was man als Wohnort bevorzuge, hänge wahrscheinlich von der augenblicklichen Lebensphase ab. klk