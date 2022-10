Viele interessante Veranstaltungen werden im November wieder für alle Kunst- und Kulturinteressierten im Rahmen von „Kunststück“, dem Kulturprogramm des Landkreises Haßberge, angeboten.

Preisverleihung am 4. Dezember

Am Donnerstag, 3. November, findet um 19 Uhr die Vernissage der Ausstellung rund um den Kunstpreis des Landkreises Haßberge 2022 statt. 30 nominierte Künstlerinnen und Künstler stellen in diesem Rahmen ihre Werke in Schloss Oberschwappach aus, darunter vier aus dem Landkreis. Alle Interessierten sind zur Vernissage eingeladen. Die Ausstellung ist anschließend bei freiem Eintritt an den Sonntagen vom 6. November bis 4. Dezember stets von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Am 13. und 20. November bietet der Kunsthistoriker Matthias Liebel um 14.30 Uhr jeweils eine Führung durch die Ausstellung an. Welche der nominierten Kunstschaffenden die insgesamt drei ausgelobten Preise gewinnen, wird bei der Preisverleihung am 4. Dezember um 17 Uhr in Schloss Oberschwappach , Schlossstraße 6 in Knetzgau, verkündet. Auch hierzu ergeht Einladung an alle Kunstinteressierten.

Noch bis 20. November in der Galerie im Saal in Eschenau zu sehen ist die Ausstellung Keramik, Zeichnung und Installation der Künstler Jochen Rüth und Gabi Weinkauf. Geöffnet ist sie sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr, sonntags um 11 Uhr werden Führungen angeboten.

Einen auf das kulturell interessierte Publikum zugeschnittenen Film gibt es am 31. Oktober um 17 Uhr im Capitol-Theater-Kino Zeil zu sehen: „ Caspar David Friedrich – Grenzen der Zeit“.

An den Samstagen vom 29. Oktober und 5. November finden jeweils von 10 bis 13 Uhr Malkurse für Kinder im Atelier der Künstlerin Janna Liebender-Folz statt, bei dem diese ein Porträt ihres Lieblingstiers anfertigen können. Veranstaltungsort ist die Kunststube in der Zwerchmaingasse 8 in Haßfurt. Die Kosten liegen bei 25 Euro pro Einzeltermin zzgl. 1,- Euro für Aquarellpapier. Nähere Informationen und Anmeldung unter Tel. 0160/8518541 oder janna.folz@web.de.

Am Wochenende vom 12. und 13. November stehen bei einem Workshop von Jannina Hector in Hofheim wieder „Schneiden und Drucken“ auf dem Programm. Am Wochenende vom 26. und 27. November bietet die Künstlerin zudem den Kurs „Objekte – Plastisches Gestalten“ in ihrem Atelier, Mühlweg 1 in Hofheim an. Hier werden Objekte aus Holzstäben, kleinen Ästen und Draht gebaut. Beide Kurse kosten jeweils 180 Euro zzgl. Materialkosten und finden samstags von 10 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 15 Uhr im Atelier in der Mühle, Mühlweg 1 in Hofheim, statt. Nähere Informationen und Anmeldung unter Telefon 09523/950558 oder jannina.hector@gmx.de.

Der renommierte Burgenforscher Joachim Zeune hält am Mittwoch, 16. November, um 19.30 Uhr einen reich bebilderten Vortrag über die Baugeschichte der Zeiler Stadtmauer und der Burg Schmachtenberg, die in den Jahren 1995 bis 2007 und 2016 umfassend erforscht und saniert worden sind. Der etwa 90-minütige Vortrag findet im Rudolf-Winkler-Haus, Schulring 3 in Zeil am Main, statt. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung über die Kulturstelle des Landratsamts (Tel. 09521/27694 oder kultur-raum@hassberge.de) wird gebeten.

Am Sonntag, 20. November, öffnet Inge Hahn aus Friesenhausen ihr Atelier unter dem Motto „Engel und andere mysteriöse Gestalten“ für die Öffentlichkeit. Das Atelier in der Pfarrer-Hofmann-Straße 7 in Aidhausen-Friesenhausen, ist von 14 bis 18 Uhr kostenfrei zugänglich.

Klassische Konzerte

Am Sonntag, 19. November, tritt im Rahmen der Schüttbau- Meisterkonzerte um 17 Uhr die Pianistin Natalia Ehwald im Rügheimer Schüttbau auf. Wer gerne Orgelkonzerten lauscht, hat dazu am 8. November um 19 Uhr in der Königsberger Marienkirche oder am 20. November um 17 Uhr in St. Michael in Zeil die Möglichkeit.

Weitere Informationen gibt es unter kulturraum-hassberge.de/veranstaltungen. red