Unter dem Motto „Nur Fliegen ist schöner“ fand vor kurzem das Sommerfest des VdK-Ortsverbands Rentweinsdorf statt. Im Gastraum des Flugsportclubs Ebern-Sendelbach konnten die Teilnehmer der Hitze entfliehen, die doch einige Freunde abgehalten hatte zu kommen. Katja Zürl begrüßte die mutigen Gäste und übergab an den Vorsitzenden des Clubs, Franz Hardi, das Wort, welcher ebenfalls einige Grußworte an die Anwesenden richtete. Mit einer Präsentkiste dankte er sowohl für den Einsatz beim bereits abgeschlossenen Ferienprogramm, bei dem mehr als 30 Kindern begrüßt und betreut wurden, als auch für das Sommerfest . Mit verschiedenen Beiträgen rund ums Fliegen wurde der unterhaltsame Teil von Katja Zürl, Simone Berger, Erika Thein und Werner Wientzek gestaltet. Anschließend wurden die Gäste mit selbstgebackenen Torten und Kuchen verwöhnt. Der VdK-Vorstand weist nochmals auf den Nachmittagsausflug am Samstag, 10. September, nach Frensdorf und Debring hin. Es haben sich noch nicht genügend Interessierte gemeldet. Anmeldungen nimmt weiterhin Erika Thein unter der Telefonnummer 09531/4365 an. red