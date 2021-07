IG-Metaller Sandy Koppitz bleibt DGB-Kreisvorsitzender der Haßberge. Er wurde von der Delegiertenversammlung des DGB-Kreisverbandes Haßberge in Sand am Main mit 86 Prozent Zustimmung wiedergewählt, heißt es in einer Pressemitteilung. Der DGB-Kreisverband Haßberge vertritt die Interessen von gut 8800 Gewerkschaftsmitgliedern, die in den Haßbergen wohnen, gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik. Die Delegierten nahmen ebenso einstimmig einen Antrag des Kreisvorstandes an, der die Rente erst ab dem 68. Lebensjahr ablehnt und die Einführung einer Erwerbstätigenversicherung verlangt, in der auch Selbstständige, Beamte und Politiker einbezahlen. „Wir wollen, dass die gesetzliche Rentenversicherung wieder den erreichten Lebensstandard im Alter sichert“, sagte Antragsteller Koppitz.

DGB Regionsgeschäftsführer Frank Firsching beschäftigte sich in seiner Rede mit den drängenden Zukunftsfragen der Zeit. Um „das Auseinanderdriften der Gesellschaft“ zu stoppen, plädierte Firsching für die Durchsetzung der Bürgerversicherungsidee in den gesetzlichen Sozialversicherungssystemen. red