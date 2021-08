Viel Pech mit dem Wetter hatte der Kinosommer dieses Jahr in Zeil. Immer wieder Regen und vor allem kühle Temperaturen am Abend hielten so einige potenzielle Zuschauer ab, das fünftägige Event zu besuchen. Immerhin knapp 50 Musikbegeisterte ließen sich aber zumindest am Donnerstag nicht davon abhalten, im Finanzamtsgarten Musik und Kinofilm zu genießen. Der Zeiler Kinobesitzer Bruno Schneyer fackelte nicht lange und stellte kurzerhand einen Pavillon als Regenschutz auf. Andere Besucher waren schon von vornherein mit Regenschirmen bewaffnet und trotzten so dem Wetter. Entgegen der Vorhersagen folgten dem anfänglichen Starkregen sogar trockene Abschnitte.

Mit „Bohemian Rhapsody“ stand unter anderem ein Kinofilm aus dem Jahr 2018 auf dem Programm. Dieses biografische Filmdrama , das die Geschichte Freddie Mercurys von der Gründung der Band Queen bis zum Auftritt bei Live Aid sechs Jahre vor seinem Tod erzählt, wurde mit vier Oscars ausgezeichnet. Mit einem Einspielergebnis von weltweit über 900 Millionen Dollar ist der Film die bis dato finanziell erfolgreichste Filmbiografie und zieht noch heute die Zuschauer in ihren Bann.

Im Vorprogramm gab es ebenfalls Musik vom Feinsten. Eine Kooperation von Musikern aus Nürnberg und dem Landkreis Haßberge, die sich in der Band „Session X“ zusammengefunden haben, sorgten mit Soul , Pop und Rock für die perfekte Einstimmung auf den Film. Im Heimatkreis ist die Band keine Unbekannte, denn bereits auf dem Zeiler Altstadt-Weinfest 2019 sorgten die Musiker Klaus Neubert, Sophie Weinberger, Tobias Hümpfner, John Marshall, Gerald Haussner und Norbert Schöppa gemeinsam für eine prächtige Stimmung. „Endlich dürfen wir wieder mal spielen“, freute sich Klaus Neubert. Seit Beginn der Corona-Pandemie war das erst der zweite öffentliche Auftritt für die Vollblutmusiker.

„Wir möchten, dass die Zuschauer endlich wieder einmal etwas erleben können“, sagte Bruno Schneyer, der seit vergangenem Jahr verstärkt Open-Air-Kinoveranstaltungen organisiert. Ihm zur Seite steht hierbei Mario Pfaff, der mit seinem Ein-Mann-Unternehmen MAD Veranstaltungstechnik für Licht, Ton und Bild sorgt.

Das war noch längst nicht alles

Auf besseres Wetter hoffen die beiden Veranstalter für die kommenden zwei Freiluft-Kinoerlebnis-Veranstaltungen (siehe Infokasten). Ebenfalls mit Live-Musik im Vorprogramm und Catering findet vom 16. bis 19. August der Kinosommer im Weingut Dr. Heigel in Zeil statt. Danach können Kinogänger schöne Abende im Schlosspark von Oberschwappach genießen, wenn es dort vom 30. August bis zum 2. September ebenfalls wieder „Film ab!“ heißt. Mehr Infos dazu gibt es unter www.kino-zeil.de. li