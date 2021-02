Unter dem Motto "Mit Abstand innig" gelang dem Poetry-Slam im Oktober vergangenen Jahres ein Neustart in der Stadthalle Schweinfurt . Trotz ausgefeilter Hygienekonzepte und vorbildlichem Publikumverhalten sollte es jedoch die einzige Show für die Slamsaison 2020/2021 bleiben. Moderator und Organisator Manfred Manger will die Saison des Poetry-Slams Schweinfurt so aber nicht enden lassen: Zusammen mit "Schweinfurt-Now" wird die Bühne im März via Livestream in die Wohnzimmer getragen. Auf Facebook oder direkt auf der Homepage von "Schweinfurt-Now" wird der Poetry-Slam dann zu sehen sein.

Die immer wieder eingesammelten Publikumsgeschenke für den Sieger des Abends wird man freilich nicht überreichen können. Ansonsten bleibt aber alles gleich, etwa die kleine goldene Dichter-Schlachtschüssel, die am Ende überreicht wird, und vor allem natürlich, dass mit viel Wort und Poesie ein hochkarätiges Line-Up die Zuschauer in das vielzitierte Wellenbad der Gefühle tauchen wird. Dafür reisen unter anderem (Stand zum Redaktionsschluss) Oliver Walter (Spalt), Thomas Schmidt (Schwabach) und Maron Fuchs (Nürnberg) eigens an, um von der Bühne weg ihre Texte in die Wohnzimmer zu entsenden. Alle haben sie in der Disharmonie schon begeistert und Siegertitel davongetragen. Ebenso Isa Sterner (ehemals U 20), die als Lokalmatadorin für Schweinfurt antreten wird.

Die Abstimmung wird durch jeden Zuschauer per Mausklick möglich sein, so dass es nicht minder spannend werden wird, als man es live in der Disharmonie gewohnt ist. Der Eintritt kann nach eigenem Geldbeutel in Staffelungen frei gewählt werden und wird per PayPal bezahlt.

Was im Jahr 2006 von manchen für eine Eintagsfliege gehalten wurde, ist mittlerweile die erfolgreichste und älteste literarische Serienveranstaltung der Stadt. Bühnenpoeten tragen ihre Texte in einem Dichterwettstreit vor. Das Publikum ist die Jury. Die Texte könnten kaum unterschiedlicher sein: Heiter, traurig, düster, komödiantisch, kraftvoll, schnell, nachdenklich, aufwühlend, zärtlich, sanft ... Immer wieder sieht sich das Publikum vor die Qual der Wahl gestellt, wen es ins Finale wählen soll. red