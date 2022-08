Im Rahmen des Ferienprogramms des Kulturrings Ebern kommt der Nürnberger Kindermusiker Geraldino zu einem Gastspiel nach Ebern ins alte Rathaus . Der quirlige Kinderliedermacher freut sich auf das Konzert am Sonntag, 21.August, in Ebern und bringt seine schönsten Hits mit: Spaß-Songs, Bildergeschichten und Mitmach-Hits gehören in sein Programm. Beginn ist 16 Uhr.

Geraldino düst beim Live-Konzert mit Gitarre, Ukulele und Musikeinspielungen durch die Kindermusikwelt und präsentiert einen Mix aus Ritter-Reggae und Schulbus-Pop. Er hat auch drei neue Mini-CDs im Gepäck; die Ohrwürmer drehen sich um die Wünsche eines kleinen Maulwurfs, ein gruseliges altes Haus oder eine Liebeserklärung an die süße, gelbe Banane. red