In Unterpreppach legten am Freitagabend zwei Gruppen der Feuerwehr erfolgreich Leistungsprüfungen ab. Zum einen erwarb eine Gruppe das Bronzeabzeichen, zum anderen wurde eine gemischte Gruppe in verschiedenen Leistungsstufen geprüft. Die Ausbildung der Feuerwehrfrauen und -männer lag in den Händen von Jürgen Porzner von der Feuerwehr Unterpreppach . Als Prüfer am Freitagabend fungierten Kreisbrandinspektor Thomas Habermann , Kreisbrandmeister Jonas Ludewig und der Kommandant von Bramberg, Christian Kuhn.

Das Leistungsabzeichen in Bronze legten mit Gruppenführer Sven Kuhn ab: Dominik Präger, Anja Thein, Niklas Derra, Fabian Bühling, Tamara Heinemann und Patrick Schneider. Gruppenführerin der gemischten Gruppe war Jasmin Schwengler. Hier waren erfolgreich: Christian Konrad, Matthias Klopf, Tobias Schwengler, Matthias Lurz (alle Silber ), Jakob Groh, Tobias Hau, Max Deublein, Jasmin Schwengler (alle Gold ), Sven Kuhn (Gold-blau), Andreas Platzer und Ingo Heinemann (Gold-grün).