Unter dem Motto „Wir tanzen um die Welt und durch die Zeit“ fand vergangene Woche das Sommerfest im Caritas-Altenservicezentrum St. Martin statt. Die Stimmung hätte nicht besser sein können, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Mitarbeitenden der Einrichtungen hatten ein buntes Rahmenprogramm zusammengestellt.

Ein besonderes Highlight boten einige Bewohner und Bewohnerinnen, die gemeinsam mit dem Betreuungsteam einen Sitz-Tanz zum Lied „Rote Lippen soll man küssen“ präsentierten. Sie sorgten damit für gute Laune und regten zum Mittanzen an.

Neben frohen Feierstunden gab es auch einen schweren Abschied, der nicht weniger festlich zelebriert wurde. Nach 26 Jahren im Altenservicezentrum St. Martin wurde Lotte Weimer in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet – mit Sekt, Häppchen und auch zahlreichen Tränen. Die scheidende Wohnbereichsleitung und stellvertretende Pflegedienstleiterin war vom ersten Tag an, also seit der Eröffnung im Jahr 1996, in der Hofheimer Caritas-Einrichtung tätig. Einrichtungsleiterin Melanie Schröder ließ die engagierte Mitarbeiterin nur ungern gehen. Aber ein kleiner Trost bleibt: Lotte Weimer wird die Caritas-Einrichtung weiterhin - ehrenamtlich unterstützen. red