Alle Eier gefärbt und alle Nester für die Kinder in den Dörfern der Umgebung versteckt. Nach getaner Arbeit hat sich dieser stattliche Osterhase am Rande des Eberner Stadtteils Ruppach niedergelassen und wünscht sich vermutlich insgeheim, im HAS-Landkreis gäbe es Orte wie Rübenau im Erzgebirge oder Möhrendorf in Mittelfranken. Das wär doch was! Foto: Eckehard Kiesewetter