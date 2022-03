Am Montag gegen 16.30 Uhr ereignete sich in Haßfurt in der Zeiler Straße ein Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden . Alle Beteiligten befuhren die Zeiler Straße stadteinwärts. Eine Nissan-Fahrerin wartete aufgrund der roten Ampel vor der Kreuzung Dieselstraße/Augsfelder Straße. Ein dahinter fahrender Ford-Fahrer ließ sich auf die wartende Fahrzeugschlange langsam zurollen, während der Unfallverursacher die wartenden Fahrzeuge übersah und mit seinem Auto auf das Heck des Ford auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Ford nach vorn beschleunigt und auf den stehenden Nissan geschoben. Dessen Insassen wurden dabei leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, so dass letztlich ein Sachschaden von circa 40.000 Euro entstand. Erst nach der Reinigung der Fahrbahn konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.