Mangelnde Ladungssicherung löste am Mittwochmittag einen Einsatz für Polizei und Feuerwehr aus. Bei einem Sattelzug war am Zeller Berg die aus Schnittholz bestehende Ladung während der Fahrt verrutscht und drohte herunterzufallen. Zwei Straßenwärter der Straßenmeisterei Zeil fuhren kurz nach 12 Uhr zufällig hinter dem langsamen Lkw auf der Staatsstraße zwischen Zell und Oberschleichach her, als sie auf die nicht richtig gesicherte Ladung aufmerksam wurden. Es gelang ihnen, mit Lichthupe den Fahrer des Holztransports zum Anhalten zu bewegen.

Die Polizei und die Feuerwehren aus Sand und Zell am Ebersberg wurden alarmiert. Die Polizisten entschlossen sich dazu, den Sattelzug mit zusätzlicher Sicherung durch Spanngurte und mit Polizei- und Feuerwehrbegleitung bis zu einem Umladeplatz im Schritttempo weiterfahren zu lassen. Am Spielplatz Marswald wurde das Schnittholz auf einen anderen Llw umgeladen. Für über eine Stunde war der Streckenabschnitt gesperrt. cl