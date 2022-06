Die Liste der beliebtesten Hochzeitslocations wird bislang angeführt von Burgen und Schlössern, dem Meer und weißem Sandstrand. Künftig sorgt auch der Baumwipfelpfad Steigerwald in Ebrach für Hochzeitsmomente in luftiger Höhe. An ausgewählten und vorab mit dem Standesamt in Ebrach festgelegten Terminen können Heiratswillige sich auf dem Pfad das Ja-Wort geben – Zusatzleistungen wie Sektempfang und Catering sind optional über die Gastronomie am Baumwipfelpfad buchbar.

Der Baumwipfelpfad hat Einiges zu bieten: Vom Pfaderlebnis an sich über Themenführungen, Yoga auf dem Turm, Familienveranstaltungen, Regionalmärkte bis hin zu Geburtstagspartys für Kinder wächst das Angebot rund um den Pfad stetig an. Jetzt wartet er mit einem weiteren Highlight auf: „Wir freuen uns, dass wir seit Juni 2022 als offizieller Ort für standesamtliche Trauungen eingetragen sind. Der Baumwipfelpfad an sich schafft schon viele unvergessliche Momente, aber was kann noch unvergessener sein als die Heirat auf unserem Pfad?“, freut sich Sandra Fischer, Leiterin des Baumwipfelpfads. Erstmals wird dies bereits im Sommer 2022 möglich sein.

Die Trauung findet auf der unteren Turmplattform im Schutze der ausladenden Krone der ehrwürdigen Turmbuche statt. Der 42-Meter hohe Turm bietet im Anschluss an die Zeremonie nicht nur eine wunderschöne Aussicht und die perfekte Fotolocation, sondern auch Platz für jede Menge Gäste.

„Geheiratet wird freitags gegen 12 Uhr oder samstags gegen 10 Uhr. Der Turm bleibt während der Trauung für die Öffentlichkeit gesperrt, bei Bedarf bietet unser Gastronomiebetrieb auch Sekt, Häppchen und Co“, so Fischer über das neue Angebot am Pfad. Ansprechpartner sind Eva Götz vom Standesamt Ebrach (Telefon 09553/922018) oder der Baumwipfelpfad (Telefon 09553/98980102). red