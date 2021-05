Aktuell sind insbesondere im Raum Main-Rhön und Mainfranken wieder Betrüger aktiv. Die Anrufer geben sich bei den Angerufenen als angebliche Enkel aus, die zum Beispiel nach einem Unfall dringend Bargeld benötigen.

Am Dienstagnachmittag wurde eine Seniorin in Schweinfurt durch den sogenannten Enkeltrick um ihr Erspartes gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Das Polizeipräsidium Unterfranken rät zur Vorsicht.

Gegen 13.30 Uhr wurde eine 82-Jährige telefonisch von einem unbekannten Täter kontaktiert, der vorgab, der Enkel der Dame zu sein. Der Unbekannte führte weiter aus, er habe einen Verkehrsunfall verursacht und benötige nun ganz dringend Bargeld , um eine Kaution hinterlegen zu können. Ansonsten würde man ihn inhaftieren. Ein weiterer Unbekannter übernahm im Anschluss das Gespräch, gab vor, Polizeibeamter zu sein, und untermauerte die Forderung. Der Anrufer hielt das Telefongespräch so lange aufrecht, bis gegen 15 Uhr eine unbekannte Frau, die nicht näher beschrieben werden kann, zur Wohnanschrift der Seniorin in der Kurt-Schuhmacher-Straße kam und an der Haustüre eine Tüte mit einer Geldkassette und darin befindlichen 20 000 Euro übernahm.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm inzwischen die Ermittlungen und bittet Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.

Laut Polizeipräsidium Unterfranken ist mit weiteren Anrufen zu rechnen. Es rät deshalb: Legen Sie bei so einem Anruf auf und rufen Sie selbst Ihren Enkel oder Verwandten an. Übergeben Sie keine Geldbeträge an Fremde. Die Täter können mittels Call-ID-Spoofing jede Rufnummer auf dem Telefondisplay anzeigen lassen! Sprechen Sie mit ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten über das Phänomen. Wenden Sie sich im Zweifel an die Polizei ! red