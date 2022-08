Zum 32. Mal interpretieren Dirigent Gerd Schaller und das Orchester Philharmonie Festival außergewöhnliche Stücke großer Komponisten in der ehemaligen Zisterzienserabtei Ebrach . Der Freizeitbus Wein- und Bier-Express ermöglicht eine komfortable Anreise, teilt der Verein Haßberge Tourimus mit.

Klanglich die beste Kulisse

Der Kaisersaal der ehemaligen Zisterzienserabtei Ebrach bietet mit seiner historischen Bauweise nicht nur atmosphärisch, sondern auch klanglich die beste Kulisse für die klassischen Stücke von Tschaikowsky , Haydn und Bruckner, die am 21. August gespielt werden.

Das Konzert findet am Sonntag, 21. August, um 15 Uhr im Kaisersaal statt und dauert bis etwa 17 Uhr. Wer mit dem Freizeitbus anreist, kommt um 14.05 Uhr auf dem Ebracher Marktplatz an und kann um 16.53 oder 18.59 Uhr zurückfahren. Je nach Wahl des Sitzplatzes liegen die Ticketpreise zwischen 34 und 44 Euro. Vorbestellungen sind telefonisch unter 09552/5904 999 10 oder per E-Mail an info@ebracher-musiksommer.de möglich. Weitere Informationen finden sich im Veranstaltungskalender von Haßberge Tourismus unter hassberge-tourismus.de.

Die Freizeitbuslinien 1159 Burgenwinkel-Express und 1169 Bier- und Wein-Express fahren an den Sonn- und Feiertagen die VGN-Bahnhöfe an und bringen Ausflügler direkt vom Bahnhof an ihr Ziel im Naturpark Haßberge. Die Buszeiten sowie weitere Informationen zu den Veranstaltungen findet man unter hassberge-tourismus.de/erleben/vgn-freizeittipps/freizeitbusse. Die Busfahrten sind im 9-Euro-Ticket inklusive.

Mit der Buslinie Heimat-Hopper können Naturliebhaber über die Landkreisgrenzen hinweg die wundervolle Natur- und Kulturlandschaft der Landkreise Haßberge, Hildburghausen und Coburg erkunden. Jeden Samstag hält der Hopper an beliebten Sehenswürdigkeiten wie dem Deutschen Burgenmuseum auf der Veste Heldburg oder dem Burgeninformationszentrum des Deutschen Burgenwinkels. Mehr dazu unter hassberge-tourismus.de/freizeitlinien/heimathopper. red