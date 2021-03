Ein Kuss unterm Mistelzweig verheißt angeblich Glück und ewige Liebe . Schon seit Jahrhunderten werden die immergrünen Beerenzweige in der Weihnachtszeit als Dekoration über der Haustür aufgehängt.

So schön die Tradition auch ist, heute bedeutet vielerorts ein starker Behang an Misteln den Tod der Obstbäume. Auf die Gefahr des starken Mistelbefalls machen die Kreisfachberater für Gartenbau und Landespflege im Kreis Haßberge gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt aufmerksam.

Klima schwächt Bäume

Durch die heißen und trockenen Sommer der letzten Jahre befinden sich viele Obstbäume in einem schlechten Zustand. Die Klimaerwärmung mit heißen, trockenen Sommern schwächt die Bäume . Kommt dann noch ein starker Mistelbehang dazu, kann der Baum dies nur wenige Jahre verkraften.

Misteln sind in den Asterix-Comics ein wichtiger Bestandteil des vom Druiden Miraculix gebrauten Zaubertranks. Erst die Misteln im Trank verleihen den Bewohnern unglaubliche Kräfte. Bäumen dagegen nehmen sie die Kraft.

"Der Obstbaum hat in den heißen und trockenen Sommern großen Stress , weil Regen ausbleibt und der Grundwasserspiegel absinkt. Die Mistel, die als Halbschmarotzer den befallenen Bäumen zusätzlich Wasser und Nährstoffe entzieht, verschlimmert noch die Situation", so Robert Lauer von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Haßberge.

"Nur durch die konsequente Entfernung der Misteln können Obstbäume und Streuobstwiesen langfristig erhalten werden", erklärt Kreisfachberater Guntram Ulsamer weiter. "Aufgrund fehlender Pflege haben sich oft einzelne, aber auch ganze Bestände von Misteln auf den Bäumen ausgebreitet. " Es bestehe daher dringender Handlungsbedarf, die Mistel auszuschneiden.

Dringender Handlungsbedarf

"Unser Wunsch wäre es sogar, dass sich Menschen finden, die Obstbäume einem regelmäßigen Pflegeschnitt unterziehen, um die starke Verbreitung zu verhindern und die Bäume vital zu erhalten", so der Kreisfachberater.

Die Mistel wird von Vögeln verbreitet, wenn sie die am Schnabel klebende Schleimhülle mitsamt dem Kern an einem Ast abstreifen oder den unverdauten Kern mit dem Kot in der Baumkrone ausscheiden. Aus einem kleinen Trieb entwickelt sich schnell eine stattliche Pflanze , die dem Baum Nährstoffe und Wasser entzieht. red