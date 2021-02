Ein Rendezvous der besonderen Art bietet das Bibliotheks- und Informationszentrum (Biz) Haßfurt auch in diesem Jahr seinen Lesern rund um den 14. Februar, den jährlichen Valentinstag, an: ein "Blind Date mit einem Buch ". Den Valentinstag nutzt die Bücherei zum zweiten Mal für die Liebe zum Buch , die Liebe zu Geschichten und die Lust am Lesen . Zahlreiche neutral verpackte Bücher , ausgesucht und empfohlen von den Mitarbeiterinnen der Bibliothek , warten ab sofort im Schaufenster des Biz in der Kaplaneigasse darauf, entdeckt zu werden, und fordern alle Interessierten auf, sich wie bei einem Blind Date auf Unbekanntes einzulassen.

Die Leser entscheiden sich anhand weniger Stichworte oder markanter Aussagen auf der Verpackung und nicht anhand des Covers oder Klappentextes für ein Buch und wissen bis zum Auspacken nicht, für was sie sich entschieden haben. Erst dann erfährt man, ob es ein spannender Thriller, eine romantische Liebesgeschichte , ein Fantasy-Roman oder vielleicht ein gerade erschienener Bestseller ist.

Wer so bewusst äußere Reize ausblendet, entdeckt vielleicht einen ihm/ihr bis dahin unbekannten Schriftsteller oder einen kleinen "literarischen Schatz", den er/sie so vielleicht nicht gefunden hätte. Das Blind Date und das Vertrauen in die Bücherei könnte sich also für den ein oder anderen auszahlen und die Beziehung zum Buch und zum Lesen erweitern.

Die Aktion "Blind Date mit einem Buch " findet ab sofort im Biz am Marktplatz statt. Wer möchte, kann sich gerne im Biz melden und/oder im Rahmen eines Termins am "Abholfenster" ein "Blind Date" mitnehmen.

Daneben bietet die Bücherei selbstverständlich weiterhin ihren kostenlosen Abholservice an. Medien-Bestellungen sind jederzeit über den Online-Katalog, per E-Mail oder Telefon möglich.

Das Bibliotheksteam hofft auf viele risikobereite Leser . red