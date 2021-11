Ein klassisches Gitarrenkonzert mit Gergely Szurgyi findet am Sonntag, 21. November, um 17 Uhr im evangelischen Gemeindehaus statt. Der junge ungarische Gitarrist bringt ein buntes Programm mit Stücken unter anderem von Johann Sebastian Bach , Manuel Llobet und Antonio Lauro zur Aufführung . Gergely Szurgyi hat an mehreren internationalen Musikwettbewerben erfolgreich teilgenommen. Er lebt in Nürnberg und absolviert an der Hochschule für Musik das Masterstudium. Er ist auch als Musikpädagoge tätig und unterrichtet an der Eberner Musikschule klassische Gitarre . Einige seiner Eberner Schüler werden das Vorprogramm des Konzerts gestalten. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Der Eintritt erfolgt nach der aktuellen Corona-Regel.

Kinderbibeltag fällt aus

Das katholische und das evangelische Pfarramt Ebern teilen mit, dass der angekündigte ökumenische Kinderbibeltag, der für heute, den schulfreien Buß- und Bettag geplant war, ausfallen muss. Hintergrund für die Absage sind die steigenden Inzidenzzahlen. red